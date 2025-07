Montalbano torna su rai | novità e episodi da non perdere

Il ritorno di Montalbano su Rai segna un’occasione imperdibile per gli appassionati e per tutti gli amanti del giallo italiano. In omaggio al centenario di Andrea Camilleri, la Rai propone una maratona di episodi da non perdere, rivisitando i momenti più iconici della serie. Un tributo vivo che celebra la genialità dello scrittore e l’eredità di un personaggio che ha rivoluzionato il genere. La nostalgia si mescola all’emozione, perché la vera sorpresa è...

il ritorno del commissario montalbano in tv: un omaggio a camilleri. In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, scomparso nel 2019, si prepara un’importante iniziativa televisiva dedicata al celebre personaggio del commissario Salvo Montalbano. La Rai ha deciso di riproporre in prima serata gli episodi più amati della serie, rendendo omaggio allo scrittore siciliano e alla sua eredità letteraria e televisiva. la riproposizione degli episodi storici per celebrare camilleri. Per commemorare il centenario di Camilleri, la rete pubblica trasmetterà tutti i capitoli della saga con Luca Zingaretti nei panni di Montalbano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Montalbano torna su rai: novità e episodi da non perdere

In questa notizia si parla di: montalbano - episodi - torna - novità

RITORNA IL COMMISSARIO MONTALBANO IL VENERDÌ SERA SI TINGE DI GIALLO Gli amanti del giallo possono esultare: Il COMMISSARIO MONTALBANO torna in TV per una nuova stagione di repliche imperdibili. A partire da venerdì 6 giugno 2025, ogni Vai su Facebook

Il Commissario Montalbano, clamorosa novità sui prossimi episodi: c'entra Luca Zingaretti; Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti svela il futuro della fiction. Ecco cosa ha detto; Luca Zingaretti torna in tv con 'Il commissario Montalbano' (e fa il botto con Luisa Ranieri): cosa succede.