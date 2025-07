Bomba d’acqua in Valtellina e Valcamonica 50 sfollati Frana investe un gregge | 15 animali morti

Una notte di emergenza in Valtellina e Valcamonica, dove una frana devastante ha colpito Valdisotto, evacuando 50 persone e provocando la morte di 15 animali. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per gestire l’emergenza. La natura si rivela ancora imprevedibile e potente: scopriamo insieme cosa sta succedendo in queste terre colpite dalla furia della montagna.

VALDISOTTO – Vigili del fuoco al lavoro questa notte e dalle prime luci dell’alba in Valtellina e nella vicina alta Valle Camonica. I danni maggiori si sono registrati in provincia di Sondrio, a Valdisotto. La frazione di Aquilone è stata evacuata e attualmente una cinquantina di persone è fuori casa. Una vasta colata detritica è scesa dalla montagna colpendo sia la frazione sia le aree circostanti. È arrivata fino alla ex Statale 38 e alla pista ciclabile, portando con se piante e fango. Sia la strada sia la ciclabile, che in quel momento erano vuote, sono state chiuse. Il maltempo, fortunatamente, non ha causato feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bomba d’acqua in Valtellina e Valcamonica, 50 sfollati. Frana investe un gregge: 15 animali morti

