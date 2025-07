L’America premia Endospheres la tecnologia per i trattamenti reshaping dell’azienda pescarese Fenix

L’America riconosce il talento innovativo di Fenix Group, azienda pescarese pioniera nella tecnologia Endospheres per il reshaping di corpo e viso anti-aging. I loro trattamenti all’avanguardia hanno conquistato due prestigiosi premi: il Holy Grail Beauty Award come “Best Body Treatment” di Cosmopolitan e il Bella Beauty Award. Un grande traguardo che conferma l’eccellenza italiana nel settore estetico e il valore della ricerca.

Fenix Group, azienda di Pescara che ha dato vita alla tecnologia Endospheres per i trattamenti reshaping corpo e viso anti-aging, è stata insignita di due importanti premi in America: il Holy grail beauty award per il "Best body treatment" di Cosmopolitan e il Bella beauty award nella categoria.

L’America premia Endospheres, la tecnologia per i trattamenti reshaping dell’azienda pescarese Fenix; Fenix Group ha lanciato al Cosmoprof “Endospheres Essenza” e presenta il nuovo brand Sphera.

