Estorsione all’ex sindaco di Orta di Atella | arrestato il giornalista Mario De Michele

In un episodio che scuote il mondo politico e giornalistico, Mario De Michele, noto giornalista di Orta di Atella, è stato arrestato con l’accusa di estorsione nei confronti dell’ex sindaco Angelo Brancaccio. L’operazione, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, mette in luce le complesse dinamiche tra potere e informazione. Questa vicenda evidenzia come le ombre possano allungarsi su figure pubbliche e professionisti dell’informazione, aprendo un dibattito sulla legalità e la responsabilità.

Il giornalista Mario De Michele è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. L'operazione è coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha condotto le indagini sfociate nel provvedimento cautelare.

