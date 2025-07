Juventus Women ora è anche ufficiale | nuovo rinforzo tra i pali arriva De Jong a parametro zero! Tutti i dettagli

La Juventus Women si rafforza ancora con un'icona tra i pali: ufficiale l'ingaggio di Danielle de Jong, portiere olandese classe 2002, a parametro zero fino al 2028. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno delle bianconere nel rinforzare il reparto difensivo e puntare a traguardi sempre più ambiziosi. Scopriamo tutti i dettagli di questo importante acquisto che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

La Juventus Women accoglie un nuovo rinforzo tra i pali: è ufficiale l'ingaggio di Danielle de Jong, portiere olandese classe 2002, che ( come anticipato da ) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. De Jong arriva a parametro zero dopo l'esperienza al Twente, una delle realtà più competitive del calcio femminile europeo, e si unisce alle bianconere per dare qualità e prospettiva al reparto arretrato. Juventus Women, chi è Danielle de Jong: titolare al Twente, due campionati e debutto in Nazionale.