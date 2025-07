Il Mattino | Assalto Juventus per Osimhen

Il rumore di una possibile rivoluzione rimbomba tra i tifosi bianconeri: la Juventus torna con forza sul mercato, puntando dritto a Victor Osimhen. Da ideazione folle a trattativa concreta, questa mossa potrebbe rivoluzionare il volto della squadra e scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio italiano. La domanda ora è: sarà davvero questa l’estate del grande colpo?

"> La suggestione è diventata trattativa. Quella che solo qualche settimana fa sembrava una «pazza idea», ora ha preso corpo: la Juventus è tornata con forza su Victor Osimhen. A riportarlo è Bruno Majorano sulle colonne de Il Mattino di Napoli, che ricostruisce il retroscena di un’operazione inaspettata, ma non piĂą così improbabile. I bianconeri, consapevoli dell’addio imminente di Vlahovic, non hanno mai completamente abbandonato la pista Osimhen. Il nigeriano, dopo una stagione da protagonista in Turchia con il Galatasaray, ha rifiutato sia la permanenza a Istanbul sia le avances dell’Al-Hilal, nonostante l’intervento diretto del nuovo tecnico Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Assalto Juventus per Osimhen”

