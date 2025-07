Decreto flussi ecco cosa cambia su migranti e manodopera Lollobrigida | facilitiamo imprese e integrazione

Il nuovo decreto flussi segna un passo importante per l’Italia: semplifica l’ingresso dei migranti regolari, rafforzando la manodopera e sostenendo le imprese. Con l’obiettivo di facilitare l’integrazione e contrastare l’immigrazione irregolare, il provvedimento apre nuove opportunità per chi rispetta le regole. Un intervento che promette di valorizzare il contributo di chi sceglie di contribuire alla crescita del nostro Paese.

”Grande soddisfazione per l’approvazione del decreto flussi che garantisce presenza di immigrati regolari e garanzia alle imprese di poter impiegare forza lavoro regolare”. Lo dichiara Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, dopo il via libera del Cdm al provvedimento. ”Ci siamo impegnati per contrastare l’immigrazione irregolare e per garantire la possibilità a chi rispetta le regole di contribuire alla crescita economica dell’Italia così come dare la possibilità a chi arriva di avere una opportunità di integrazione e formazione. Con i flussi triennali, inoltre, si pone fine al caos preesistente durato troppi anni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Decreto flussi, ecco cosa cambia su migranti e manodopera. Lollobrigida: facilitiamo imprese e integrazione

