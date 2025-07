Borsa | Milano prosegue in calo scivola Mediobanca

La Piazza Affari si conferma in movimento ribassista, con il listino principale che scivola dello 0,4%, influenzato dagli sviluppi geopolitici e dalle tensioni sui dazi con gli Stati Uniti. Mediobanca perde il 2,9%, trascinando con sé altri titoli del settore bancario come Mps e Popolare di Sondrio. Resta da monitorare l’andamento dei bond italiani, mentre le negoziazioni internazionali contribuiscono a mantenere alta la volatilità . La situazione resta incerta, ma gli investitori restano vigili.

La Borsa di Milano (-0,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. Sotto la lente le trattative con gli Stati Uniti per i dazi. A Piazza Affari scivola Mediobanca (-2,9%), dopo che Mediolanum (-0,3%) ha collocato la quota del 3,5%. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,42%. Nel listino principale vendite anche su Leonardo (-2,2%). Tra le banche in calo Mps (-2%), Popolare Sondrio (-1,1%) e Bper (-0,9%). Male anche Unicredit (-0,8%), Intesa (-0,5%) e Banco Bpm (-0,1%). Seduta negativa anche per Stm (-1,6%) e Tim (-1,1%). In controtendenza Cucinelli (+1,4%) e A2a (+1,3%).

