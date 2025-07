Diddy rischia l' ergastolo la giuria torna a riunirsi | le accuse le due testimoni chiave e i video choc Si credeva intoccabile

Diddy rischia l’ergastolo: la giuria si riunisce di nuovo per decidere il destino del celebre produttore, tra accuse pesanti e prove scioccanti. Le testimonianze chiave e i video choc hanno acceso un acceso dibattito, mettendo in discussione il suo status di intoccabile. La tensione cresce mentre si avvicina la decisione finale, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Sean «Diddy» Combs. Resta sintonizzato per gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria.

La giuria del processo per traffico sessuale di Sean «Diddy» Combs, il produttore discografico noto come P.Diddy, ha concluso il suo primo giorno di deliberazioni senza raggiungere una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diddy rischia l'ergastolo, la giuria torna a riunirsi: le accuse, le due testimoni chiave e i video choc. «Si credeva intoccabile»

