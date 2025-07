Inter Lautaro | Chi non vuole restare vada Marotta | Ecco con chi ce l’aveva

Dopo l'eliminazione dall'Inter dal Mondiale per club, Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta lanciano un messaggio forte: "Chi vuole restare, resti. Chi non desidera farlo, vada via." √ą un appello alla chiarezza e alla determinazione, un invito a consolidare il futuro nerazzurro con entusiasmo e dedizione. La squadra √® pronta a ripartire, ma la vera forza sta nella volont√† di tutti di restare uniti e vincere.

Al termine della gara costata all‚ÄôInter l‚Äôeliminazione dal Mondiale per club, sono arrivate le dure parole di Lautaro Martinez e quelle del presidente nerazzurro Beppe Marotta. ‚ÄúC‚Äô√® una cosa che voglio dire: qui bisogna voler restare. Il messaggio deve essere chiaro, chi vuole stare con noi resta, chi non vuole restare deve andare via. Non faccio nomi, √® in generale. Noi siamo qui a fare di tutto, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute‚ÄĚ. Cos√¨, senza mezze misure, il capitano dell‚ÄôInter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo il ko col Fluminense al Mondiale per club. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

