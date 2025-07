Alessia Pifferi al via il processo bis contro legale e psicologhe

Il processo bis contro Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire la figlia Diana, si apre questa mattina a Milano, coinvolgendo anche legali e psicologhe nel nuovo capitolo giudiziario. Un procedimento che mira a fare luce su presunte reti di favoreggiamento e sulla complessità del caso. La vicenda, tornata sotto i riflettori, pone ancora una volta al centro le responsabilità e le sfumature di questa tragica storia.

È iniziato questa mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Roberto Crepaldi, a Milano, il nuovo capitolo giudiziario legata al caso di Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi Diana. Al centro del procedimento, ci sarà però la presunta rete di favoreggiamento che, secondo il procuratore Francesco De Tommasi, avrebbe contribuito ad aiutare Pifferi a sviare le indagini e il processo, fingendo di essere affetta da ritardo cognitivo per evitare l’ergastolo: tra queste la legale Alessia Pontenani, il consulente psichiatrico Marco Garbarini, le specialiste del carcere San Vittore, Paola Guerzoni e Letizia Marazzi e altre due professioniste, Federica Martinetti e Maria Fiorella Gazale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessia Pifferi, al via il processo bis contro legale e psicologhe

