Polo per l' Infanzia dell' Università di Parma riaperte le iscrizioni

Sei alla ricerca di un'opportunità educativa di qualità per il tuo bambino? L'Università di Parma riapre le iscrizioni al Polo per l’Infanzia per l’anno scolastico 2025/2026! Non perdere questa chance: le domande, aperte fino a esaurimento posti, saranno accettate in ordine cronologico. Assicurati subito il futuro educativo del tuo piccolo e scopri come prenotare il suo posto!

Sono riaperte fino ad esaurimento dei posti disponibili le iscrizioni al Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma per l’anno educativo e scolastico 20252026. Le domande potranno essere presentate sia per il nido che per la scuola dell’infanzia e saranno accolte in ordine cronologico di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

