Lecco insulti anonimi su social da assessora anti-cyberbullismo | presentate dimissioni

Un episodio che scuote Lecco: l’assessora Alessandra Durante, nota per il suo impegno contro il cyberbullismo, si trova coinvolta in un caso di insulti anonimi su Facebook. La sua risposta, superficiale e inappropriata, ha generato sdegno pubblico e richiesto un passo indietro. In un contesto di trasparenza e rispetto, questa vicenda sottolinea quanto sia fondamentale mantenere coerenza tra parole e azioni. Una lezione importante per tutti i rappresentanti pubblici.

Ammissione, scuse pubbliche e dimissioni per l’assessora al Comune di Lecco Alessandra Durante, protagonista di una serie di insulti su Facebook. Con lo pseudonimo di “Membro anonimo 582” aveva risposto in malo modo al post di un cittadino che, sul gruppo social “Lecco. Società e Politica”, aveva segnalato alcune piastrelle malmesse nella zona di largo Montenero. Oltre al danno la beffa considerato che Durante, membro della giunta di Mauro Gattinoni (da tempo impegnato nell’educazione digitale), detiene le deleghe a Famiglia, Giovani, Comunicazione, Rapporti con i cittadini ed Evoluzione digitale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lecco, insulti anonimi su social da assessora anti-cyberbullismo: presentate dimissioni

Lecco, insulti social: l’assessora Alessandra Durante presenta la dimissioni. Il sindaco prende tempo - Il caso di cyberbullismo che ha coinvolto l'assessora Alessandra Durante ha scosso Lecco, portando alle sue dimissioni e a un acceso dibattito pubblico.

