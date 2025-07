Capello avvisa la Juve | Mi aspetto un atteggiamento differente Huijsen? C’è un aspetto che più degli altri che mi ha stupito

Fabio Capello lancia un avvertimento alla Juventus: «Mi aspetto un atteggiamento differente». L’ex allenatore, commentando la sfida tra il Real Madrid e i bianconeri, sottolinea l’importanza di una reazione convincente da parte della squadra di Allegri. Con le aspettative alle stelle, il tecnico suggerisce che solo con determinazione e strategia si potrà affrontare al meglio questa cruciale fase del Mondiale per Club. La Juventus è chiamata a rispondere presente.

Capello avvisa la Juve: «Mi aspetto un atteggiamento differente». Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista dell’ottavo di finale. Fabio Capello è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare tra le altre cose della sfida tra Real Madrid e Juve, l’ottavo di finale del Mondiale per Club che catalizza l’attenzione del calcio mondiale. LA SFIDA REAL-JUVE – « Adesso non si scherza più. Mi aspetto una Juventus diversa rispetto a quella che ha perso contro il City. Guardiola ha messo in evidenza le difficoltà difensive di Tudor, in realtà emerse già contro Al Ain e Wydad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello avvisa la Juve: «Mi aspetto un atteggiamento differente. Huijsen? C’è un aspetto che più degli altri che mi ha stupito»

In questa notizia si parla di: aspetto - juve - capello - avvisa

Calciomercato Juve, l’Arabia e la Turchia sfidano i bianconeri per due grandi obiettivi: quell’aspetto può facilitare i club esteri. Novità importanti - Calciomercato Juventus: l’Arabia Saudita e la Turchia si preparano a sfidare i bianconeri per accaparrarsi due grandi obiettivi, Victor Osimhen e David Hancko.

? Juventus: Tudor ha firmato il rinnovo fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva) Tudor has extended his contract with Juventus until 2027 (plus 1yr option) Vai su Facebook

Capello sulla Juve: «Mi aspetto un atteggiamento differente»; Capello avvisa Juve e Milan: Il posto Champions è a serio rischio! L'Inter resta la più forte, il...; Capello avvisa Juve e Milan: “Con questa Fiorentina la Champions è difficile…”.

Capello avvisa: 'L'arbitro è decisivo'. Juve, ricordi Mijatovic e Manfredonia? | Primapagina - Calciomercato.com - Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Real Madrid, dice la sua su una delle possibili variabili della finale di Champions di sabato fra i bianconeri e i blancos:. calciomercato.com scrive

Allegri avvisa la Juve: «Non voglio fare brutte figure» - Il Mattino - «Andare in giro e fare brutte figure non è da Juve» chiarisce Allegri alla vigilia del Genoa, inquadrando immediatamente il problema in un finale di stagione in cui la Juve - Come scrive ilmattino.it