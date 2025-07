Caldo quali regioni hanno vietato il lavoro all’aperto e a che ora

Con l’ondata di caldo che sta avvolgendo l’Italia, 13 regioni hanno deciso di tutelare i lavoratori all’aperto. Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria hanno adottato ordinanze che sospendono le attività nelle ore più calde. Ma quali sono gli orari esatti? Scopriamo insieme come queste misure variano da regione a regione per garantire salute e sicurezza.

Sono 13 le Regioni italiane che hanno adottato provvedimenti specifici per fronteggiare l' ondata di caldo che ha investito quasi tutta la Penisola in questi giorni e proteggere i lavoratori esposti a temperature elevate. Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria hanno introdotto ordinanze che prevedono la sospensione delle attività all'aperto nelle ore centrali della giornata, nei settori considerati a rischio, come cantieri, agricoltura, vivai, cave e logistica. I blocchi si applicano esclusivamente nei giorni con rischio climatico classificato come «alto» secondo il monitoraggio fornito dal portale worklimate.

