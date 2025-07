Meno navi da crociera più cacciatorpediniere e portaerei | la svolta industriale di Fincantieri

Fincantieri guarda al futuro con determinazione, puntando sulla divisione Difesa come motore di crescita strategico. Con l’obiettivo di raggiungere almeno 20 miliardi di euro grazie ai piani industriali europei per il rilancio degli investimenti militari, il gigante italiano della cantieristica si prepara a sfruttare il “forte vantaggio derivante dalla gigantesca opportunità di...

Fincantieri vede un peso sempre maggiore della divisione Difesa nel suo business futuro e mira a ottenere almeno 20 miliardi di euro dalle ricadute dei piani industriali europei per il rilancio delle spese militari. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero parlando con Bloomberg, sottolineando come il colosso italiano della cantieristica intenda sfruttare il “forte vantaggio derivante dalla gigantesca opportunitĂ di un’impennata della spesa in Europa e all’estero”, concentrando in Italia la produzione di naviglio a usi militari, dato che “possiamo facilmente aumentare la capacitĂ militare e semplicemente riallocare la capacitĂ produttiva civile esistente altrove nel nostro vasto sistema”. 🔗 Leggi su It.insideover.com