Poste Italiane in down oggi | problemi alla nuova app e al sito Cosa sta succedendo?

Un down improvviso che ha colpito Poste Italiane il 1° luglio 2025 ha causato disagi significativi a migliaia di utenti in tutta Italia. Problemi all’app, al sito ufficiale e ai pagamenti hanno messo in difficoltà molti, soprattutto in un giorno cruciale come quello del pagamento delle pensioni. Ma cosa sta succedendo davvero? Scopriamo insieme le cause di questa interruzione e le possibili soluzioni per ripristinare i servizi.

Il 1° luglio 2025, migliaia di utenti in tutta Italia si sono trovati di fronte a un’interruzione significativa dei servizi digitali di Poste Italiane, con problemi di accesso all’ app unificata, al sito ufficiale e difficoltà nei pagamenti. Questo disservizio, segnalato a partire dalle prime ore della mattina, ha generato frustrazione tra i clienti, specialmente in una giornata cruciale come quella del pagamento delle pensioni. Un down inaspettato: cosa è successo. A partire dalle ore 8:00 del 1° luglio 2025, gli utenti di Poste Italiane hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti su più fronti: il sito ufficiale (www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Poste Italiane in down oggi: problemi alla nuova app e al sito. Cosa sta succedendo?

