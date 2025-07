Juventus-Real Madrid orario probabili formazioni e dove vederla

Al Hard Rock Stadium di Miami si accendono le luci di uno dei duelli più attesi dell’anno: Juventus-Real Madrid, un classico intramontabile che deciderà il destino degli ottavi di finale del Mondiale per club. Dopo una sconfitta amara contro il Manchester City, i bianconeri sono determinati a riscattarsi contro la squadra più titolata d’Europa. Scopri orari, probabili formazioni e dove seguire questo emozionante incontro, perché ogni partita ha il suo epilogo…

All’ Hard Rock Stadium di Miami è tutto pronto per un grande classico d’Europa come Juventus-Real Madrid, in programma oggi 1 luglio e valido per gli ottavi di finale del Mondiale per club. I bianconeri reduci dal pesante ko con il Manchester City, poi eliminato dall’Al Hilal, vogliono riscattarsi contro la squadra più titolata del Vecchio Continente. In palio un posto tra le primo otto della manifestazione dove sono già qualificate il Fluminense, che ha eliminato l’Inter, l’ Al Hilal di Simone Inzaghi, giustiziere del City, il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco, il Palmeiras e il Chelsea. Il fischio d’inizio di Juventus-Real Madrid sarà alle 21 ora italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus-Real Madrid, orario probabili formazioni e dove vederla

