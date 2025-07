Real Madrid Juve LIVE | l’avvicinamento all’ottavo di finale di Miami le ultime sulle scelte di Tudor

L’attesa è finita: Juventus e Real Madrid si sfidano in un emozionante ottavo di finale al Mondiale per Club, sotto il sole di Miami. Con il clima di grande evento all’Hard Rock Stadium, tifosi di tutto il mondo sono pronti a vivere una battaglia epica tra due grandi formazioni. Scopri le ultime novità sulle scelte di Tudor, le formazioni e tutti i dettagli di questa sfida decisiva che potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del calcio.

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sfidano in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all' H ard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l'ottavo di finale al Mondiale per Club. La competizione ha già riservato alcune sorprese con i bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City. segue LIVE il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juve – A fine partita.

Allenamento Juve, Tudor carica il gruppo verso il gran finale: spunta la frase prima dell'inizio della seduta

