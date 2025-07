Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano | nuovo ruolo per l’allenatrice l’azzurra cambia sede

Le strade di Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si sono divise, segnando un nuovo capitolo per la ginnastica ritmica italiana. La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 continuerà il suo percorso senza la guida della storica allenatrice, che ora assume un ruolo diverso e cambia sede. Un cambiamento importante per l'atleta e per il movimento, che promette di scrivere nuove pagine di successo.

Le strade di Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano. La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, non sarà più seguita dalla tecnica che la accompagna nella propria attività agonistica dall’estate 2023, quando Julieta Cantaluppi lasciò il Bel Paese. Il sodalizio era iniziato poco prima dei Mondiali di Valencia, dove il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle conquistò la medaglia d’argento sul giro completo presentandosi in terra spagnola da iridata in carica. Sono stati raggiunti traguardi storici per il Bel Paese, mai toccati in precedenza alle nostre latitudini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano: nuovo ruolo per l’allenatrice, l’azzurra cambia sede

In questa notizia si parla di: sofia - raffaeli - claudia - mancinelli

Sofia Raffaeli guida la Ginnastica Fabriano alla final six di Torino - Sofia Raffaeli guida la ginnastica Fabriano alla Final Six di Torino, esprimendo una grazia che trascende la perfezione tecnica.

GINNASTICA: SOFIA RAFFAELI VINCE GLI ASSOLUTI A FOLGARIA Quarto titolo consecutivo per la regina della ginnastica nazionale. Dietro di lei - e della sua... Vai su Facebook

Mancinelli e Raffaeli si separano: l’allenatrice al Cat di Roma, la ginnasta all’Accademia di Desio; Claudia Mancinelli è la nuova Responsabile del CAT Federale di Roma; Mancinelli e Raffaeli si separano: l’allenatrice al Cat di Roma, la ginnasta all’Accademia di Desio.

Sofia Raffaelli e Claudia Mancinelli si separano improvvisamente: perché non lavoreranno più insieme - Claudia Mancinelli non è più l'allenatrice di Sofia Raffaeli: la Federazione di ginnastica ha annunciato la separazione improvvisa arrivata un anno dopo ... Lo riporta fanpage.it

Mancinelli e Raffaeli si separano: l’allenatrice al Cat di Roma, la ginnasta all’Accademia di Desio - L’allenatrice: “Spero di portare tante bambine in nazionale. Riporta msn.com