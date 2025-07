Da Napoli al ritorno nella sua Sicilia | in Strigneme accussì l’amore senza limiti nell’ultimo singolo di Tony Colombo

l’emozione di un amore senza confini, capace di unire luoghi e cuori in un abbraccio universale. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa melodia vibrante e autentica, che invita a vivere l’amore con intensità e spontaneità.

È un inno d’amore moderno e appassionato. In “Strigneme accussì”, da poche ore su tutti i digital store, il cantautore Tony Colombo racconta la dolcezza di un amore sincero, vissuto con leggerezza e felicità, paragonando la persona amata alla città di Napoli, culla di grandi passioni e poesia. Con un sound contemporaneo, firmato dalla produzione di Luca Barbato e scritto da Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato e lo stesso Colombo, il brano celebra l’emozione di sentirsi stretti forte – “accussì, proprio così” – come solo l’amore più autentico sa fare. Dopo lo strepitoso successo dei quattro “sold out” di fila al Palapartenope di Napoli – con ben 15mila spettatori complessivi – T ony Colombo prosegue il lungo tour dal titolo “T’aspetto fore ’o core” che lo vedrà protagonista il 26 luglio al Velodromo Paolo Borsellino nella sua città natìa, Palermo, e, a seguire, a Mondragone, a Montesarchio, a Termoli, a Brusciano e Cicciano, il 15 agosto a Sharm El Sheikh, il 17 agosto al Negombo di Ischia prima di toccare, a settembre, città europee come Waiblingen e Francoforte in Germania e, a ottobre, Milano (teatro Carcano), Liegi e Colonia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it