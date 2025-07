Li accusano di terrorismo e vengono espulsi | ora chiedono due milioni di euro di danni

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica: quattro lavoratori nordafricani, accusati ingiustamente di terrorismo e poi espulsi, ora rivendicano un risarcimento milionari dallo Stato. Dopo che il tribunale di Perugia ha archiviato le accuse, la loro storia solleva interrogativi sulla giustizia e sui diritti dei cittadini stranieri. Ma cosa c’è dietro questa domanda di risarcimento? Scopriamolo insieme.

Tre lavoratori di cittadinanza marocchiane un tunisino sono stati espulsi dall'Italia nel luglio 2022 per un'accusa di terrorismo. Ma il tribunale di Perugia l'ha ritenuta insussistente e ha archiviato la loro posizione. E ora chiedono allo Stato un risarcimento di due milioni di euro. I quattro nordafricani di 57, 47, 40 e 39 anni avevano il permesso di soggiorno. Lavoravano per sostenere le loro famiglie con contratti a tempo indeterminato. Dopo l'accusa sono stati rimandati nel paese di origine senza alcuna forma di sostentamento Tutti erano genitori di figli minorenni nati in Italia. Nella richiesta che l'avvocato Hilarry Sedu, legale dei quattro immigrati, ha inviato, tra gli altri, al Ministero dell'Interno, viene sottolineato che questo grave errore giudiziario «ha cagionato loro gravissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali».