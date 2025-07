Al Rione Sanità il deposito di moto e scooter rubati | scoperto grazie al Gps su una Harley Davidson

Nel cuore del Rione Sanità, un prezioso GPS installato su una Harley Davidson rubata a un turista ha portato i carabinieri a scoprire un deposito clandestino di moto e scooter illeciti. Un blitz che ha smascherato un'organizzazione specializzata nel ricettare veicoli rubati, portando alla denuncia di due persone. La scoperta dimostra ancora una volta come tecnologia e attenzione possano fare la differenza nella lotta al crimine. Continua a leggere per saperne di più.

Grazie al Gps su una Harley Davidson rubata a un turista, i carabinieri hanno scoperto un deposito in cui venivano conservati moto e scooter rubati. Due persone sono state denunciate per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: deposito - moto - scooter - rubati

Al Rione Sanità il deposito di moto e scooter rubati: scoperto grazie al Gps su una Harley Davidson; Per recuperare l'Harley Davidson di un turista Kuwaitiano scoperto il garage degli scooter rubati; Blitz dei finanzieri, nove moto rubate in un deposito: c'era anche quella per la Milano-Sanremo.

Al Rione Sanità il deposito di moto e scooter rubati: scoperto grazie al Gps su una Harley Davidson - Grazie al Gps su una Harley Davidson rubata a un turista, i carabinieri hanno scoperto un deposito in cui venivano conservati moto e scooter rubati ... Come scrive fanpage.it

Furto moto o scooter: cosa fare se ti rubano un veicolo a due ruote - Il furto di moto o scooter crea una danno duplice ai proprietari: quello economico derivante dalla perdita del bene e quello di vedersi privati all’improvviso del mezzo di trasporto. facile.it scrive