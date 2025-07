Il produttore discografico è accusato di gravi reati | dal traffico sessuale all' associazione a delinquere

Il mondo dello spettacolo è in subbuglio mentre il noto produttore discografico P. Diddy, Sean Combs, si trova al centro di un pesante clamore giudiziario. Accusato di traffico sessuale, associazione a delinquere e altri gravi reati, l’attesa del verdetto si fa sempre più intensa. La giuria, dopo ore di deliberazione, deve ancora pronunciarsi: quale sarà l’esito di questo processo che potrebbe cambiare per sempre la sua carriera e la sua vita?

Sean "Diddy" Combs, rapper e produttore discografico di successo noto come P. Diddy, è in attesa del verdetto nel processo federale che lo vede accusato di gravi reati, tra cui traffico sessuale, trasporto a fini di prostituzione e associazione a delinquere. La giuria, composta da otto uomini e quattro donne, si è riunita per oltre cinque ore lunedì senza raggiungere una decisione unanime e tornerà a deliberare oggi, martedì 1° luglio, alle 9:00 di New York (le 15:00 in Italia). Se riconosciuto colpevole, il 55enne rischia una condanna che va dai 15 anni all'ergastolo.

