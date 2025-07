Quotidiani sportivi le prime pagine | Inter fuori dal Mondiale per Club

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi ci raccontano un martedì ricco di emozioni e sorprese: l’Inter esclusa dal Mondiale per club, il Milan in fermento e le ultime novità di calciomercato. Un mondo in costante evoluzione che tiene i tifosi con il fiato sospeso, pronti a scoprire cosa riserva il futuro delle loro squadre del cuore. Ecco la rassegna più completa delle notizie più calde di questa giornata.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 1° luglio 2025.

