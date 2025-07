Processo PDiddy | i figli del rapper lasciano il tribunale di Manhattan

I figli di Sean Combs, celebre rapper noto come P. Diddy, sono usciti dal tribunale di Manhattan nel momento in cui la giuria si appresta a deliberare nel controverso processo che coinvolge il magnate dell'hip hop. Tra accuse sconvolgenti e tensione palpabile, le loro espressioni raccontano una storia di attesa e speranza, testimoniando quanto siano profondamente coinvolti in questa intricata vicenda legale.

(askanews) – I figli di Sean Combs, rapper noto con diversi pseudonimi, tra cui “ P. Diddy ” o “ Puff Daddy “, lasciano il tribunale federale di Manhattan mentre la giuria inizia a deliberare nel processo al magnate dell’hip hop per le accuse che lo riguardano, tra cui quella di aver costretto le sue ex fidanzate a partecipare a maratone sessuali. Nelle immagini di Afp, si vedono le figlie Jessie, Chance e D’Lila Combs e i figli Justin e King Combs. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Processo P.Diddy: i figli del rapper lasciano il tribunale di Manhattan

