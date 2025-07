Famiglie italiane più ricche Bocchino zittisce la Fornero e candida Giorgia Meloni al Nobel per l’Economia

Un’affermazione audace, quella di Italo Bocchino, che scuote il dialogo televisivo e mette in discussione gli equilibri politici italiani. Con un pizzico di provocazione e tanto coraggio, l’ex parlamentare lancia una sfida inattesa, coinvolgendo figure di spicco come Giorgia Meloni e Elsa Fornero. Ma quale sarà la reazione degli altri protagonisti e cosa cela davvero questa uscita? La risposta si nasconde nell’analisi di un’Italia divisa tra crisi e speranza.

Una provocazione, certo, ma quanto basta per incupire i conduttori, Luca Telese e Marianna Aprile, e far saltare sulla sedia l’ex ministra “montiana” Elsa Fornero. “Candidiamo Giorgia Meloni al premio Nobel per l’economia”. Italo Bocchino non l’ha presa larga quando nello studio di “In Onda”, ieri sera, gli hanno chiesto un parere sui dati Istat del primo trimestre, considerati, dai conduttori, un campanello d’allarme per il governo. “Io giudico molto positivi quei dati – ha risposto Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia – perché se da un lato c’è la narrazione e poi ci sono i fatti e i numeri che dicono che l’economia non gode di assoluta vitalità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it