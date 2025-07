Visita guidata al Duomo di Modena | un film di pietra

Scopri l’incanto millenario del Duomo di Modena con la nostra visita guidata "Un film di pietra". Un viaggio tra storia, arte e spiritualità, tra le mura che hanno visto passare secoli di vicende straordinarie. Non perdere l’appuntamento il 12 luglio: un’occasione unica per immergersi nel cuore di questa meraviglia UNESCO, dove ogni pietra racconta una storia senza tempo. Ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza indimenticabile.

Appuntamento il 12 luglio con la visita guidata al Duomo di Modena "Un film di pietra". 09 giugno 1099: viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano. Spiegano gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Visita guidata al Duomo di Modena: un film di pietra - Scopri l'affascinante storia del Duomo di Modena, vero capolavoro di pietra e arte. Sabato 14 giugno, unisciti a Emilia Romagna in Tour per una visita guidata che svelerà i segreti di questa meraviglia medievale, testimone di eventi storici e religiosi di grande importanza.

