Osimhen | un nodo da sciogliere per sempre

Osimhen, il caso bollente del calcio italiano, si presenta come un vero e proprio rompicapo senza soluzione immediata. Dopo la fine del prestito al Galatasaray, il suo futuro resta avvolto nel mistero, con il giocatore che sceglie di mantenere il silenzio fino al 10 luglio. La sua scelta di prendersi tempo alimenta suspense e domande: cosa riserva il destino di questo talento nigeriano? La risposta, sembra, arriverĂ tra circa una settimana, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Clamoroso Osimhen: ha staccato tutto e non comunicherĂ nulla fino al 10 luglio. Il prestito annuale al Galatasaray è scaduto ieri e da oggi Victor Osimhen è tornato a essere virtualmente del Napoli, in attesa di novitĂ sul futuro che però non arriveranno a breve. Non prima di una decina di giorni. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, l'attaccante nigeriano è partito per le vacanze in Nigeria e non ha intenzione di pensare al futuro. Ecco perchĂ©Â ha staccato tutto. L'Al-Hilal può tornare alla carica ma lui ora ha scelto di rilassarsi e dunque di futuro se ne parlerĂ solo piĂą avanti.

