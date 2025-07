Cile | la comunista Jara Román vince le primarie della coalizione di sinistra per le elezioni presidenziali

In un sorprendente trionfo, Jeannette Alejandra Jara Román, esponente di spicco del Partito Comunista Cileno, conquista le primarie della coalizione di sinistra, segnando un momento storico per il Paese. È la prima volta che il comunismo si afferma in questa veste alle presidenziali, aprendo nuove prospettive e speranze per il futuro del Cile. La vittoria di Jara Román rappresenta un passo importante verso un cambiamento autentico e inclusivo.

La comunista Jeannette Alejandra Jara Román vince le primarie della coalizione di sinistra per le elezioni presidenziali in Cile. È la prima volta che il Partito Comunista guiderà la coalizione alle presidenziali. Cile: la comunista Jara Román vince le primarie L’ex ministra e membro del Partito Comunista Cileno Jeannette Alejandra Jara Román ha vinto le primarie della coalizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Cile: la comunista Jara Román vince le primarie della coalizione di sinistra per le elezioni presidenziali

