Caldo ondata mai vista sull' Europa | chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia

Una persistente ondata di caldo senza precedenti sta travolgendo il sud dell'Europa, con la Francia che si trova ad affrontare temperature record e l'evacuazione della Torre Eiffel. Oltre 1.350 scuole sono state chiuse per garantire la sicurezza di studenti e personale. Questa crisi climatica estrema ci invita a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sull'importanza di azioni concrete per il futuro. La situazione richiede attenzione immediata e una risposta collettiva.

Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri sul sud dell'Europa, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: bollino rosso in 17 città in Italia, oltre 1.350 scuole chiuse in Franc; Green Deal Ue, la Francia apre il dibattito su taglio delle emissioni; Caldo record in Europa, al Berlin Zoo scatta il piano rinfrescante per gli animali.

