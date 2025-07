La Paris Fashion Week detta nuove tendenze per l’uomo che verrà

La Paris Fashion Week Uomo Primavera Estate 2026 ha segnato un nuovo capitolo nel mondo della moda maschile, trasformandosi in un vero e proprio manifesto di innovazione e inclusività. Tra rinascite iconiche come Dior con Jonathan Anderson, emozioni firmate Rick Owens e la rivoluzione del quiet luxury di Pharrell, questa settimana ha definito le tendenze che domineranno il guardaroba maschile del futuro. La moda uomo di domani si fa portatrice di valori profondi, duraturi e autentici. La nuova era Dior: ...

Life&People.it Dior rinasce con Jonathan Anderson, Rick Owens emoziona, Pharrell riscrive le regole del quiet luxury. La Paris Fashion Week Uomo Primavera Estate 2026 è stata più che una sequenza di sfilate: è stato manifesto collettivo. Performance, di artigianato radicale, nuovi codici estetici, l e nuove tendenze moda uomo presentate a Parigi che ha sancito il trionfo di un menswear pensato per comunicare, includere, durare. Nuova era Dior: il debutto di Jonathan Anderson. L’evento più atteso è stato senza dubbio il debutto di Jonathan Anderson da Dior Homme. Il designer nordirlandese ha accolto l’eredità di Kim Jones con intelligenza e rispetto, senza rinunciare alla propria cifra stilistica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

