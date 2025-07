Argentina ondata di gelo estremo | neve sulle spiagge e freddo come in Groenlandia

Un'onda di gelo estremo sta scuotendo l'Argentina, con neve che ricopre le spiagge e temperature che scendono come in Groenlandia. Buenos Aires si confronta con un inverno insolitamente rigido, mentre Patagonia registra minime fino a -18°C. Questo evento climatico eccezionale, atteso fino a martedì, sta mettendo alla prova la resilienza del paese e richiede misure di emergenza per affrontare le sue conseguenze.

(Adnkronos) – Un'onda di freddo polare ha colpito Buenos Aires e gran parte dell'Argentina nel fine settimana, e si prevede che il clima gelido persisterĂ fino a metĂ settimana. Diramata un'allerta per un'ondata di gelo di intensitĂ eccezionale, con minime fino a -18°C in Patagonia. L'evento, che si protrarrĂ fino a martedì, ha portato l'Argentina

