Tangentopoli spagnola | in manette Cerdàn ex braccio destro di Sanchez Ora il premier rischia grosso

Due foto in parallelo e quasi in sincronia perfetta danno il quadro della drammatica Tangentopoli spagnola che rischia di travolgere il governo socialista. Da una parte quelle del premier socialista Pedro Sanchez che posa per i fotografi con il presidente francese Macron e il segretario Guterres, alla Conferenza Onu di Siviglia. Dall'altra quella di Santos Cerdan, ex numero 3 del Partito Socialista, già braccio destro dello stesso Sanchez nel carcere di Soto del Real. Tangentopoli spagnola: chi è il big dei socialisti finito in manette. Santos Cerdan, ex numero 3 del Partito Socialista, già braccio destro di Pedro Sanchez, è entrato nel carcere di Soto del Real mentre il premier faceva da padrone di casa alla Conferenza Onu sui finanziamenti allo sviluppo, che si celebra in questi giorni a Siviglia.