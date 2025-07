Calciomercato Inter l’Atletico Madrid piomba su Frattesi! Per tutta risposta i nerazzurri hanno chiesto quel giocatore…

L’asse tra Serie A e Liga si infiamma: l’Atletico Madrid torna a puntare su un talento italiano, Davide Frattesi, e i nerazzurri non restano a guardare. Dopo aver ufficializzato Ruggeri dall’Atalanta, i colchoneros sono pronti a fare sul serio, ma l’Inter ha già pronta una risposta concreta. La corsa al centrocampo si fa sempre più incandescente: ecco come si sviluppa questa sfida di mercato.

