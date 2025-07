Sfogo Lautaro la moglie di Calhanoglu risponde al veleno sui social | Certe persone sono fedeli solo… – FOTO

Una notte di emozioni e polemiche scuote l’ambiente nerazzurro: Lautaro Martinez si sfoga sui social, mentre la moglie di Calhanoglu risponde a tono alle critiche velenose. C’è chi dimostra fedeltà solo a parole, e i messaggi si fanno sempre più intensi. In un clima di tensione, le parole di chi tutela i propri cari assumono un peso ancora maggiore, lasciando intendere che nel calcio come nella vita, i valori e la lealtà sono tutto.

Sfogo Lautaro, la moglie di Calhanoglu risponde al veleno: «Certe persone sono fedeli solo.». Il duro messaggio social. Il duro sfogo di Lautaro Martinez nel postpartita di ieri di Inter Fluminense ha colpito il bersaglio indicato. Si tratta di Hakan Calhanoglu. Lo stesso presidente nerazzurro, Beppe Marotta, aveva sottolineato come le parole del proprio capitano fossero rivolte alla questione relativa al futuro del centrocampista turco, il quale continua a mandare segnali d’apertura al Galatasaray pur non avendo dato alcuna comunicazione al proprio club sulla propria volontà di andare via in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sfogo Lautaro, la moglie di Calhanoglu risponde al veleno sui social: «Certe persone sono fedeli solo…» – FOTO

