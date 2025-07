Con Marracash il rap arriva per la prima volta allo Stadio Olimpico photogallery

L’estate si anima di musica e emozioni con Marracash, che per la prima volta porta il rap allo Stadio Olimpico. Dopo il trionfo di Marrageddon, il rapper milanese continua a riscrivere le regole del live, mettendo in scena un concerto indimenticabile tra luci, energia e passione. Il tour MARRA STADI25, prodotto da Friends & Partners, ha conquistato i più grandi palchi italiani: un evento da non perdere, ricco di sorprese e collaborazioni straordinarie.

Nell’estate appena iniziata Marracash ha battuto un altro record, divenendo il primo rapper ad esibirsi con un tour negli stadi e che l’ha visto ieri sera sul palco dello Stadio Olimpico. Dopo il successo di Marrageddon, Marracash riscrive le regole dello spettacolo dal vivo alzando ancora una volta l’asticella del live: il MARRA STADI25, prodotto da Friends & Partners, è approdato sui più importanti palchi del nostro Paese, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi. Un concept live magistrale, totalmente inedito e unico nel suo genere, un’esperienza immersiva su più livelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Con Marracash il rap arriva per la prima volta allo Stadio Olimpico (photogallery)

