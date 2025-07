Torna Fill Your Bag by East Market tutto il vintage a portata di borsa

Se sei appassionato di moda vintage e desideri arricchire il tuo guardaroba senza spendere una fortuna, non puoi perderti Fill Your Bag, l'evento di East Market che porta il vintage a portata di borsa. Dal 3 luglio al 3 agosto, scoprirai un mondo di stile con tre diverse borse per riempire la tua. Preparati a vivere un'esperienza unica, dove il passato si trasforma in tendenza!

Fill Your Bag Al via da giovedì 3 luglio a domenica 3 agosto la nuova edizione di Fill Your Bag, l'evento di East Market dedicato esclusivamente all'abbigliamento vintage. Per primi a portare in Italia il vintage al sacco con "Solo 1 Mese in Ticinese", tornano per un mese con un vintage sale ad ingresso gratuito interamente dedicato all'abbigliamento e second hand in tutte le sue forme. Il gioco è semplice: saranno disponibili tre diverse borse a partire da 19 Euro nei formati piccola, media e grande. Queste potranno essere completamente riempite, scegliendo tra oltre 15mila capi selezionati con la piĂą ampia varietĂ di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00.

