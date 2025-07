Firenze | cerca di accoltellare i poliziotti ragazzina di 14 anni disarmata e arrestata

Una scena che ha sconvolto Firenze: una ragazzina di appena 14 anni ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite tra adolescenti. Disarmata e sotto shock, è stata arrestata, trasformando un intervento di routine in un vero e proprio incubo. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e il mondo giovanile, lasciando la città con molte domande irrisolte.

Gli agenti erano intervenuti per sedare un'accesa lite tra adolescenti. Ma quello che sembrava un semplice intervento di routine si è trasformato in un incubo

