Marcatore fiduciale liquido | al San Gerardo per la prima volta in Italia la nuova tecnica per la radioterapia di precisione

Per la prima volta in Italia, presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, è stato sperimentato con successo il marcatore fiduciale liquido nella radioterapia di precisione. Questa innovativa tecnica apre nuove prospettive nel trattamento del carcinoma rettale, migliorando la precisione e potenzialmente preservando gli organi vitali. Un traguardo che segna un passo decisivo verso terapie sempre più mirate ed efficaci, con benefici tangibili per i pazienti.

