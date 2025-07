Palazzi Cirio nel degrado promesse mai mantenute E' diventato un campo rom

I palazzi Cirio di Mondragone, un tempo simbolo di comunità e speranza, sono oggi un triste esempio di abbandono e promesse non mantenute. La vicenda si infittisce con accuse dure e un malcontento crescente, mentre l’ex complesso si trasforma in un campo rom incontrollato. È una realtà che richiede interventi concreti e un impegno reale: perché il futuro di Mondragone non può essere lasciato al degrado e all’incuria.

È un duro attacco quello lanciato da Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia, all’indirizzo del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga. Al centro delle polemiche ancora una volta la situazione dei palazzi Cirio, complesso popolare al centro della città, da anni al centro di dibattiti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: palazzi - cirio - degrado - promesse

