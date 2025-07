Avvelenava i colleghi del 118 fissata l’udienza preliminare per Tacconi

Un caso inquietante scuote il mondo sanitario di Bologna: Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico del 118, affronta l’udienza preliminare con accuse pesanti. La sua storia mette in luce i rischi e le sfide del settore, sollevando domande sulla sicurezza e l’etica professionale. L’8 settembre, il tribunale deciderà il destino di questa intricata vicenda, che tiene col fiato sospeso tutta la comunità. Rimanete con noi per gli sviluppi.

Bologna, 1 luglio 2025 – Fissata l’udienza preliminare per Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico della centrale del 118 dell’ Ausl di Bologna accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando psicofarmaci attraverso le bevande. L’udienza preliminare si svolgerà l’8 settembre davanti al giudice Andrea Romito. A gennaio c’era stata la chiusura delle indagini preliminari. Le accuse. Ora, Tacconi, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, dovrà rispondere di stalking aggravato dall’abuso di relazione (perché con quelle persone lavorava insieme), lesioni aggravate per abuso di prestazione d’opera (per il suo ruolo infermieristico) e per l’uso del mezzo (perché sono state procurate attraverso mezzo insidioso in quanto non riconoscibile nella somministrazione della sostanza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Avvelenava i colleghi del 118”, fissata l’udienza preliminare per Tacconi

