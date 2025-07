Dopo più di 40 anni va in pensione dalla polizia locale di Montesilvano Roberto Marzoli FOTO

Dopo oltre 40 anni di dedizione e servizio, Roberto Marzoli si congeda dalla Polizia Locale di Montesilvano, lasciando un'impronta indelebile nella comunità. Con affetto, il sindaco e colleghi hanno condiviso momenti di riconoscenza e gratitudine, celebrando un professionista che ha sempre messo al primo posto sicurezza e impegno. La sua carriera rappresenta un esempio di dedizione e passione che resterà vivo nel cuore di tutti.

«Con immensa gioia e un pizzico di commozione ho salutato insieme ad alcuni amministratori, suoi comandanti e colleghi, un pilastro della nostra polizia locale Roberto Marzoli, che dopo oltre quarant'anni di onorato servizio si congeda per la meritata pensione». È quanto scrive il sindaco di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

