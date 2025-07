Gaia Pagliuca il dramma di papà Vincenzo | Nel 2011 ho perso anche sua madre Sopravvivo per l' altro mio figlio

La storia di Gaia Pagliuca, giovane di 23 anni scomparsa tragicamente, tocca profondamente il cuore. Nel 2011, Vincenzo ha affrontato un dolore immenso, perdendo anche sua madre, e ora lotta per sopravvivere per il bene di suo figlio. Il padre di Gaia torna a chiedere giustizia e verità, sperando che questa richiesta possa portare almeno un po’ di pace in un dolore che non vuole dimenticare.

Il papà di Gaia Pagliuca, la ragazza di 23 anni morta a settembre scorso dopo un intervento in uno studio dentistico nella zona di Assisi, torna a ribadire la richiesta «che sia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gaia Pagliuca, il dramma di papà Vincenzo: «Nel 2011 ho perso anche sua madre. Sopravvivo per l'altro mio figlio»

Gaia Pagliuca, morte dopo l’estrazione di un dente: tre dentisti indagati per omicidio colposo - Una tragedia che ha scosso l’intera comunità: Gaia Pagliuca, solo 23 anni, ha perso la vita durante un semplice intervento odontoiatrico, portando alla luce dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza negli studi dentistici.

