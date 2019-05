Scontro De Magistris-Salvini su Napoli Il sindaco | Con lui più insicurezza

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019)ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al Viminale, sui social in genere o mangia o spara cazzate”. Così ildiLuigi deDenon ha rilasciato dichiarazioni politiche da venerdì in segno di solidarietà con la famiglia della bimba ferita nell’agguato di piazza Nazionale. Stamane ha pubblicato un lungo post su Facebook dedicato ai temi della sicurezza. “Quando si spara davanti ad una scuola di periferia o dinanzi ad ...

