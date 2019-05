Renzi contro Salvini ' Basta selfie e pagliacciate Contrasti la camorra o si dimetta'

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : 'Stuprano e ammazzano e lui intanto...'. Ma è serio? : E fin qui, qualcuno dirà, normale polemica politica all'italiana. Ma Renzi non si accontenta e va, o scende, sul personale: 'Io mi chiedo: ma OGGI c'è un Ministro dell'interno in questo Paese? E se c'...

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : "Stuprano e ammazzano e lui intanto...". Ma è serio? : L'ultima frontiera di Matteo Renzi: la sciacallata. Lezione: come sfruttare la tragica sparatoria di Napoli (con una bambina di 4 anni ferita gravemente da un proiettile vagante) e la rapina mortale di Viterbo (un anziano ucciso brutalmente nel suo negozio) contro Matteo Salvini. "A Napoli si spara

Raccolta diffeRenziata al Cambonino - incontro Comune-Aler : CREMONA, 30 aprile 2019, - Il problema della Raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni condomini del quartiere Cambonino al centro di un nuovo incontro tra dirigenti e funzionari del Comune e ...

Maggioranza Pd contro scelte Commissario : "Deriva autorefeRenziale" : Purtroppo - oltre a non essere assolutamente soddisfatti e rappresentati da Commissari di passaggio e impresari della politica - dobbiamo stare, nostro malgrado, dalla parte di chi ha subito le ...

Matteo Renzi - la furia brutale contro la pensionata truffata dalla banca : perché l'ha querelata : Matteo Renzi non ha guardato in faccia a nessuno quando ha deciso di querelare tutti quelli che, secondo lui, lo avrebbero insultati negli ultimi tempi. Nella mitragliata di lettere dei suoi avvocati è finita però anche una pensionata, come riporta il Fatto quotidiano, Giovanna Mazzoni, che è ancora

Roberto D'Agostino - siluro contro la sinistra : "Perché Zingaretti e Matteo Renzi non vanno da nessuna parte" : La sinistra non riuscirà ad andare da nessuna parte. Né il Partito democratico di Nicola Zingaretti né Matteo Renzi. Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia, in una intervista a ItaliaOggi, sostiene che "Zingaretti sta zitto e stando zitto guadagna punti, ma non è in grado di creare

Renzi : «Infamie contro di me». E querela tutti : Pelù - Vissani - Trenta e D'Eusanio : Matteo Renzi chiede i danni. Lo annuncia lui stesso nella sua enews: «Avevo promesso di iniziare a chiedere i danni per le infamie che ho ricevuto in questi anni. E vi avevo garantito che vi avrei ...

Renzi - partono le querele annunciate 'Infamie contro di me'. Tra i primi Piero Pelù e lo chef Vissani : Aveva detto che avrebbe chiesto i danni e lo ha fatto. L'ex premier Matteo Renzi annuncia nella sua e-news le prime dieci querele contro chi lo ha insultato. Una linea che era stata già anticipata lo ...

ATP Houston – LoRenzi sconfitto all’esordio : l’azzurro ko contro Galan Riveros : Esordio amaro per Paolo Lorenzi nell’ATP di Houston: il tennista azzurro sconfitto in due set dal colombiano Daniel Elahi Galan Riveros Esordio da dimenticare per Paolo Lorenzi nell’ATP Houston. Il tennista italiano, scivolato in 108ª posizione nella classifica mondiale maschile, è stato sconfitto in 2 ore e 2 minuti di gioco dal colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Il match si è concluso in due set terminati con il punteggio di 7-6 ...

Scanzi si scaglia contro Salvini e lo paragona a un pagliaccio - a Renzi - a Povia e Fonzie : Matteo Salvini, negli ultimi anni, può essere considerato il politico che è riuscito con successo a risollevare le sorti di un partito che sembrava destinato all'oblio: la Lega. Lo storico partito del nord, prima del suo avvento, faticava a raggiungere il 5%, oggi secondo i sondaggi può essere considerato il primo partito italiano, con percentuali oltre il 30% ed un consenso che oggi esiste anche al Sud. La figura del Ministro dell'Interno, ...

Renzi sfotte Salvini : "Prima era comunista - poi contro i napoletani - ora..." (VIDEO) : Matteo Renzi mette in piedi un vero e proprio show durante la presentazione del suo libro a Treviso. L’ex presidente del Consiglio è tornato ad attaccare uno dei suoi bersagli preferiti, il vicepremier Matteo Salvini, ricordando il suo passato politico. “Vi ricordate Salvini quand’era comunista? Qualche anno dopo, da Pontida, faceva i cori contro i napoletani. Ora si fa fare il baciamano ad Afragola”, attacca duramente l’ex rottamatore ...

Incontro ad Ispica sulla diffeRenziata nella fascia costiera : Si è parlato di raccolta differenziata lungo la fascia costiera di Ispica nel corso di un Incontro al Comune. Chieste più isole ecologiche

Renzi - un tweet contro il governo 'Con voi crescita zero - con noi si cresceva' : Matteo Renzi all'attacco del governo. In un tweet l'ex presidente del consiglio e segretario del Pd riprende la polemica tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sul rischio recessione per il Paese e ...

Bce studia tassi depositi diffeRenziati per venire incontro a banche-fonti : La Banca centrale europea sta studiando delle opzioni per ridurre gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso, nel tentativo di alleviare gli effetti sui loro bilanci di una politica monetaria ultra accomodante, hanno riferito a Reuters due fonti.