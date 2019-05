Gf | Francesca contro Guendalina e Interrante | “O faceva così o…”

Francesca Barra contro Alberico Lemme/ 'Come si fa a farsi curare da uno come lui?' : Francesca Barra torna ad attaccare Alberico Lemme dopo la lite a Live Non è la d'Urso. Lungo sfogo su Facebook: 'Non fidatevi di persone come lui'

Gennaro Lillio in crisi per Francesca De André - il piano di Mila contro i due gieffini : Francesca De André ha stregato Gennaro Lillio, il concorrente in crisi al Gf 2019 Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e come affronterà Barbara d’Urso la situazione che […] L'articolo Gennaro Lillio in crisi per Francesca De André, il piano di Mila contro i due ...

Francesca contro Mila. Ora passa alle minacce : "Se non fossimo qui dentro..." : E' scontro senza fine tra Mila Suarez e Francesca De André: "Invidiosa perché ho una marcia in più, se non fossimo al GF le tirerei due sberle". Ieri sera la De André a tavola con Gennaro Lillio e ...

Francesca De André contro Mila : "Se non fossi qui - le darei quattro schiaffi" : L'antipatia tra Francesca De André e Mila Suarez all'interno della Casa del Grande Fratello 16 è cosa nota, ma nelle ultime ore l'opinionista si è lasciata andare a dichiarazioni che sono state ...

Live-Non è la d'Urso : Francesca Barra si sfoga sui social contro Lemme : La scorsa puntata di Live-Non è la d'Urso ha riservato molti colpi di scena tra cui il litigio verbale tra il dottor Alberico Lemme e la giornalista Francesca Barra. Quest'ultima, in veste di 'sferata' ossia di ospite seduta in una sfera, ha posto, seguendo le regole del programma, una domanda provocatoria a Lemme. Il farmacista ha iniziato ad ironizzare sulla forma fisica della giornalista, dicendole: 'Guarda che cosce che hai'. La moglie ...

Live non è la d'Urso - scontro tra Lemme e Francesca Barra : "Sei grassa" - e la giornalista lascia lo studio : scontro in diretta da Alberico Lemme e Francesca Barra da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso su Canale 5. "Guarda che cosce che hai, non potresti mai seguire i miei consigli perché perderesti tempo. Sei grassa, sei cicciona". La giornalista gli risponde che "si deve vergognare" poi decide di abba

Francesca Barra contro Alberico Lemme : “Non sono grassa - sono incinta” : Francesca Barra giornalista e compagna di Claudio Santamaria ha litigato in diretta nell’ultima puntata di Live – Non è la D’urso con Alberico Lemme, reduce dall’ultimo Grande Fratello. Lei ha messo sotto accusa le frasi di Lemme a proposito dell’assenza di dolore se i figli dovessero morire perché è una mancanza di rispetto gravissima nei confronti di chi ha perso un figlio. Lemme, che era particolarmente ...

GF Guendalina Canessa contro Francesca De Andrè : Nella quarta puntata serale del “Grande Fratello 16”, Guendalina Canessa avrà un confronto con Francesca De André. Nei giorni scorsi, Guendalina Canessa, ex moglie di Daniele Interrante, a sua volta ex fidanzato della De André, aveva pubblicato, sul proprio profilo ufficiale Instagram, un messaggio contro Francesca De André, rea di continuare ad esprimere giudizi negativi verso la sua persona:”Ci sono momenti nella vita in cui devi dire agli ...

Francesca De André sbotta contro Lemme. Bufera sulla nipote di Faber : Francesca De André è tra le protagoniste di questo Grande Fratello 16. In negativo. I social sono in subbuglio per la sua arroganza e il bullismo nei confronti di Mila Suarez e Alberico Lemme. La ...

News Grande Fratello - Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda : lei in lacrime : Grande Fratello 16, lite tra Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli in diretta su Canale 5 Ieri sera, nella puntata del Gf 16, Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli hanno litigato durante la diretta con Barbara d’Urso. Ovviamente non abbiamo visto tutto ieri, ma oggi nel daytime sono andate in onda altre scene dello scontro! Abbiamo […] L'articolo News Grande Fratello, Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda: lei in lacrime ...

Grande Fratello - Francesca De André contro il padre : “Che schifo!” : GF 2019: la reazione di Francesca De André alle parole di suo padre Cristiano La terza puntata del Grande Fratello 16 si apre con Francesca De André che risponde alle parole di suo padre Cristiano rilasciate in un comunicato venerdì scorso. Barbara d’Urso, che ricorda alla ragazza della diffida del padre, mostra le parole – riportate da tutte le testate – di suo padre contro Francesca. Francesca De André risponde arrabbiata a ...