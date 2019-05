Tennis | Berrettini cede in finale a Garin Il cileno vince l' Atp di Monaco

Tennis - Monaco : Berrettini si ferma a un passo dal trionfo : Sotto il nevischio di Monaco, il numero 37 del mondo strappa il break all'ottavo gioco e porta a casa il set. Nella partita decisiva tutto sembra andare all'aria per il maggiore dei fratelli ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini si arrende in finale a Cristian Garin solo al tie-break del terzo set : Nella finale dell’ATP 250 di Monaco, disputata con temperature invernali, Matteo Berrettini, numero 37 del mondo, ha ceduto solo al tie-break del terzo set contro il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking. 6-1 3-6 7-6 il punteggio a favore del sudamericano in 2 ore e 11 minuti di gioco. I primi tre game del match seguono il servizio, poi Matteo si fa brekkare nel quarto dopo essere stato in vantaggio 30-0 e facendo negli ultimi due punti ...

Tennis - Berrettini si arrende a Garin in finale a Monaco : Niente doppietta. Matteo Berrettini a Monaco si arrende in finale al Christian Garin, vedendo sfumare al tie-break del terzo set il sogno di conquistare due tornei consecutivi bissando il trionfo a ...

Tennis - Berrettini batte Bautista-Agut e vola in finale a Monaco di Baviera : Monaco DI Baviera - Matteo Berrettini conquista la finale del torneo Atp 250 Bmw Open di Monaco di Baviera. L'azzurro batte lo spagnolo Bautista-Agut in due set senza neanche perdere un turno di ...

Tennis - Berrettini vola in finale a Monaco - nel pomeriggio c'è Garin : Matteo Berrettini domina la semifinale del torneo di Monaco di Baviera, Germania, terra rossa, 586.140 euro, contro lo spagnolo Bautista Agut. Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Ace, accelerazioni, ...

Tennis - Atp Monaco 2019 : Matteo Berrettini debordante - spazza via Bautista Agut e vola in finale! Nel pomeriggio tornerà in campo : Matteo Berettini non si ferma più e neanche la pioggia di ieri gli impedisce di conquistare la nona vittoria consecutiva e la Finale di Monaco, in Germania, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-2 in 1 ora e 11 minuti di partita lo spagnolo (n.21 del mondo) Roberto Bautista Agut, che l’azzurro aveva già superato l’anno passato a Gstaad (Svizzera) nell’atto conclusivo sulla terra elvetica. Un match senza storia che ha premiato il ...

Tennis : Cecchinato e Berrettini incontenibili in Baviera : Tennis: Cecchinato e Berrettini incontenibili in Baviera Continua il momento magico del Tennis italiano. Dopo le vittorie a Montecarlo e a Budapest, anche a Monaco di Baviera è grande Italia. I nostri due alfieri, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, hanno infatti raggiunto le semifinali dell’ATP 250 bavarese. LEGGI ANCHE: Internazionali BNL d’Italia Roma: programma, partecipanti, calendario ATP Monaco di Baviera: la partita ...

Tennis - Monaco : grande Italia - Cecchinato e Berrettini in semifinalei : Il 23enne romano, numero 37 del mondo, supera il 35enne tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 41 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 dopo due ore e 41 minuti. Berrettini affronterà in ...