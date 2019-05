Serie A Spal stende Chievo | è salvezza matematica

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...

Volley femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Conegliano travolgente anche nel secondo atto! Novara sconfitta per 3-0 e spalle al muro : Prosegue il cammino impeccabile di Conegliano nella Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Daniele Santarelli ha replicato tra le mura amiche il risultato ottenuto in trasferta nella sfida inaugurale ed ha regolato Novara con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) portandosi sul 2-0 e regalandosi la possibilità di conquistare il tricolore già nella prossima partita, in programma lunedì 6 ...

Serie A - SPAL : ferraresi aritmeticamente salvi : Con tre giornate d’anticipo la SPAL si è garantita la permanenza in Serie A. Le parole del presidente Mattioli al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport.La SPAL centra la salvezza con tre giornate d’anticipo. La squadra di Leonardo Semplici ha battuto il Chievo Verona per 4-0 nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Al ”Bentegodi” sono andati a segno per gli emiliani il difensore brasiliano ...

Serie A Spal - Semplici : «Salvezza - una soddisfazione straordinaria» : VERONA - "Non era scontato salvarsi: abbiamo fatto qualcosa di storico. Ringrazio società e presidente per la fiducia, il valore morale oltre che tecnico. E' una soddisfazione straordinaria" . Il ...

Serie A Spal - Semplici : «Vicini alla salvezza - vogliamo fare i punti che ci mancano» : Mercato ? Fa piacere essere accostati a squadre o panchine importanti, perchè vuol dire che abbiamo lavorato tutti nella giusta direzione, in questo modo cresce il mondo Spal. Arrivare davanti alla ...

