Pamela Prati | niente matrimonio | il gossip è virale e lei rende privato il

Pamela Prati : matrimonio annullato? Il retroscena e la smentita : Le nozze di Pamela Prati e Marco Caltagirone non si celebreranno. A riportare la bomba, il sito Bitchyf, secondo cui il matrimonio sarebbe stato annullato "a causa della pressione mediatica che – giorno dopo giorno – si faceva sempre più insistente fra accuse e retroscena".prosegui la letturaPamela Prati: matrimonio annullato? Il retroscena e la smentita pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 20:22.

Gossip : le nozze di Pamela Prati sarebbero state rimandate o addirittura annullate : Le news sulle chiacchierate nozze di Pamela Prati, sono ormai all'ordine del giorno: secondo due noti siti d'informazione, la showgirl e Mark Caltagirone non si sposeranno più l'8 maggio come loro stessi avevano annunciato in tv. Fanpage, ad esempio, sostiene che questo contestato matrimonio sarebbe stato rimandato per ragioni non precisate a data da destinarsi. Bitchyf, invece, racconta addirittura di un annullamento della celebrazione dopo i ...

